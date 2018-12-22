وزير الصناعة يبحث مع وفد صيني تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك

القاهرة – مصراوي:

بحث عمرو نصار وزير التجارة والصناعة،مع وفد من مقاطعة شاندونج الصينية برئاسة رين أيرونج نائب حاكم المقاطعة وعدد من رجال الأعمال بالمقاطعة، سبل دعم التعاون المشترك بين مصر والصين، بحسب بيان من الوزارة اليوم السبت.

وقال نصار، إن العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية حققت خلال الأونة الأخيرة معدلات نمو غير مسبوقة في مختلف القطاعات التجارية والإستثمارية والصناعية .

وأشار الوزير، إلى أن تبادل الزيارات الرئاسية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الصيني شي جين بينج أحدثت طفرة كبيرة في مجال التعاون الاقتصادي، وساهمت في تفعيل العمل المشترك بين البلدين في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة .

وقال الوزير، إن الحكومة حريصة على دعم التعاون المشترك بين مصر والصين فى إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تربط البلدين خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى الدور الهام الذي يلعبه مجتمعي الأعمال في مصر والصين في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين في كافة المجالات .

وأشار نصار، إلى أهمية تحقيق تعاون اقتصادي شامل بين المقاطعة ومصر على المستويين الحكومي ومستوى رجال الأعمال، مشيرًا إلى إمكانية توسيع أطر التعاون الصناعي بين مصر والمقاطعة في مجالات الغزل والنسيج والبتروكيماويات والكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والغاز وتكنولوجيا المعلومات وتصنيع الآلات الزراعية.

وقالت رين أيرونج نائب حاكم مقاطعة شاندونج الصينية، إن العلاقات المصرية الصينية علاقات تاريخية ومتميزة قائمة على تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصرى والصينى على حد سواء.

وأشارت نائب رئيس المقاطعة، إلى أهمية تفعيل أطر التعاون الإقتصادى الثنائى المصرى الصينى في إطار إستراتيجية رؤية مصر 2030 وكذلك على المستوى المتعدد الأطراف بدول القارة الإفريقية، بحسب البيان.

وأوضحت أيرونج، أن زيارة الوفد الصيني للقاهرة تستهدف إيجاد قنوات للتواصل الفعال بين مجتمع الاعمال المصري ونظيره بمقاطعة شاندونج بهدف إنشاء مشروعات صناعية مشتركة تخدم السوقين المصري والإقليمي، مشيرة إلى إمكانية نقل الخبرات الصينية للسوق المصري في مجال إنشاء المناطق الصناعية خاصة وان مقاطعة شاندونج تمتلك 152 منطقة صناعية .