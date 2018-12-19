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المركزي للإحصاء: 18% زيادة في صادرات النفط الخام خلال 2017

02:15 م الأربعاء 19 ديسمبر 2018
المركزي للإحصاء: 18% زيادة في صادرات النفط الخام خلال 2017

اليابان تستورد 24.783 مليون برميل نفط خام من الإما

كتبت- شيماء حفظي:

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ارتفاع صادرات مصر من النفط الخام خلال العام الماضي، بنسبة 18.1% لتبلغ 2 مليار دولار مقابل 1.77 مليار دولار خلال العام السابق.

وارتفعت قيمة إجمالي الصادرات المصرية خلال العام 2017، بنسبة 16.8% لتبلغ 26.29 مليار دولار مقابل 22.50 مليار دولار في العام 2016، بحسب بيان من جهاز الإحصاء، اليوم الأربعاء.

وسجلت قيمة الصادرات غير البترولية 22.49 مليار دولار، خلال العام الماضي، بنسبة ارتفاع نحو 14.5% عن العام 2016.

كما ارتفعت قيمة الصادرات البترولية والكهرباء، خلال 2017 إلى 3.8 مليار دولار بنسبة زيادة 32.9%.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، احتلت ايطاليا المركز الأول للصادرات المصرية، بنسبة 8.3% من إجمالي صادرات مصر العام الماضي، فيما جاءت تركيا في المركز الثاني بنسبة صادرات 7.3%.

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