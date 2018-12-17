السويدي تخطط لتأسيس شركة بتنزانيا لإنشاء سد نهر روفيجي

القاهرة- مصراوي:

قالت شركة السويدي إليكتريك اليوم الاثنين إن مجلس إداراتها وافق على تأسيس شركة منفردة أو بالاشتراك مع أخرين للدخول كشريك في افتتاح فرع جديد في جمهورية تنزانيا.

وقالت الشركة في بيان صحفي أرسلته للبورصة اليوم إن الشركة الجديدة ستعمل على مشروع تصميم وتوريد وإنشاء سد ومحطة توليد كهرومائية على نهر روفيجي بتنزانيا.

وأضاف أن الشركة ستمارس كافة النشاطات التي توافق عليها السلطات المختصة وكذلك كافة الأسماء القانونية للشركة الجديدة أو للفرع التي تقبلها السلطات وفقًا للقانون.

ووقعت شركة المقاولون العرب والسويدي إليكتريك يوم الأربعاء عقود إنشاء سد بتنزانيا مع الحكومة التنزانية بحضور رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، باستثمارات 3 مليارات دولار.

والسويدي إليكتريك، تعمل في إنتاج الكابلات الكهربائية والأعمدة الكهربائية والأبراج والمحولات والقواطع الكهربائية وجميع إكسسوارات الوصلات.