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    الدولار يرتفع أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي مع بداية التعاملات

    10:51 ص الإثنين 17 ديسمبر 2018
    الدولار يرتفع أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي مع بداية التعاملات

    الدولار

    كتب - مصطفى عيد:

    ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي مع بداية تعاملات اليوم الاثنين مقابل مستواه مساء أمس الأحد، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

    ورفع البنك التجاري الدولي سعر الدولار إلى 17.89 جنيه للشراء، و17.98 جنيه للبيع مقابل 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

    وظل سعر صرف العملة الأمريكية مستقرًا في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.

    وواصل سعر الدولار استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.

    واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك القاهرة، والإسكندرية، والعربي الأفريقي، وكريدي أجريكول عند 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

    وفي بنك البركة سجل سعر العملة الأمريكية 17.875 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

    واستقر سعر صرف الدولار في بنك قناة السويس عند 17.88 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

    كما استقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.89 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

    الدولار عر الدولار لبنك التجاري الدولي لبنك الأهلي نك مصر

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