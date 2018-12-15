الغرف التجارية تطالب المالية بإعادة النظر في إجراءات المنازعات الضريبية

كتبت- منار الرخ:

طالب أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، محمد معيط، وزير المالية، بإعادة النظر في إجراءات قانون إنهاء المنازعات الضريبية.

وقال خلال مؤتمر بالغرفة التجارية بالإسكندرية اليوم بحضور وزير المالية، إنه الاتحاد موافق على تشكيل لجنة لإنهاء المنازعات الضريبية داخل الغرف التجارية بالمحافظات.

وأوضح الوكيل أن قانون إنهاء المنازعات الضريبية، يهدف لسرعة إنهاء الخلافات بين الممولين ومصلحة الضرائب إلا أن تلك اللجان لم تحقق هذا الهدف لطول الإجراءات.

وأضاف أنه يتم إنهاء النزاع باللجنة ثم يتم مراجعة الملف بالإدارة المركزية للتصالحات وإنهاء المنازعات الضريبية ثم يرسل للمراجعة من قبل اللجنة العليا لإنهاء المنازعات بوزارة المالية وبعدها يتم إنتظار الإعتماد من نائب وزير المالية للسياسات الضريبية.

وأوضح الوكيل أن الغرف تدافع عن مصالح التاجر الشريف في إطار القطاع الرسمي، وهو المتضرر الأول من تجاوز القطاع غير الرسمي، مضيفًا أن المنافسة بين التجار المسددين للضرائب وغير المسددين غير شريفة.

وأضاف الوكيل ، أن الغرف هي الممثل القانوني لأكثر من 4 ملايين و300 ألف من التجار والصناع ومؤدي الخدمات في كافة ربوع مصر.