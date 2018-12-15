المالية تناقش مع المركزي وضع آلية قانونية تسمح بالحجز على مستحقات الضرائب في البنوك

القاهرة- مصراوي:

قال محمد معيط، وزير المالية، اليوم السبت إنه سيناقش مع البنك المركزي وضع آلية قانونية تسمح بالحجز على المبلغ المستحق للضرائب فقط وليس على كل أرصدة الممول.

وأضاف خلال جولة تفقدية اليوم للمنطقة الجمركية بميناء الإسكندرية أنه في إطار التعاون المستمر مع البنك المركزي سيتم مناقشة هذا الأمر ووضع آلية قانونية تسمح بالحجز فقط على المبلغ المستحق لخزينة الدولة، بدلا من الحجز على أرصدة بعض الممولين نتيجة عدم سداد مستحقات الضرائب.

وفي أغسطس الماضي قال عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب العامة، لوكالة رويترز إن مصلحته تقدمت بمقترح تعديل تشريعي يسمح لوزير المالية بالكشف عن الحسابات المصرفية للشركات والأفراد.

لكن محافظ البنك المركزي، طارق عامر في تصريحات لمصراوي ، إن المركزي لن يسمح على الإطلاق بالكشف عن حسابات العملاء المصرفية لمصلحة الضرائب.

وعزا رئيس مصلحة الضرائب المقترح إلى أنه خطوة تهدف للحد من التهرب الضريبي، لكنه اصطدم بمحافظ البنك المركزي الذي قال: "أنصح رئيس مصلحة الضرائب أن يتريث فيما يقول ويتكلم في حدود اختصاصاته".