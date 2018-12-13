ارتفاع البلطي وتراجع المكرونة.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم

كتب - مصطفى عيد:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي 50 قرشا، خلال تعاملات اليوم الخميس في سوق العبور مقارنة بمستواه أمس الأربعاء، ليتراوح بين 21 و23.5 جنيه،

كما زاد سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا، وارتفع سعر كيلو الجمبري 25 جنيهًا، ليتراوح بين 275 و375 جنيهًا.

وتراجع سعر كيلو سمك المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 55 و65 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البوري خلال تعاملات اليوم، ليتراوح بين 35 و41 جنيهًا.

كما استقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و70 جنيهًا، وسعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 و160 جنيهًا.