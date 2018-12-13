الكوسة ترتفع والخيار يتراجع.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتب - مصطفى عيد:

ارتفعت أسعار كيلو البطاطس، والكوسة، والملوخية، والبرتقال البلدي بين 20 قرشًا وجنيهين، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواها أمس الأربعاء في سوق العبور.

بينما تراجعت أسعار كيلو البصل، والباذنجان البلدي، والخيار، بين 25 قرشًا وجنيه، خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.75 و4.25 جنيه.

البطاطس بين 3 و6.25 جنيه، بزيادة 25 قرشًا.

البصل بين 3.25 و5.25 جنيه بتراجع 25 قرشًا.

الكوسة بين 8 و12 جنيها، بزيادة جنيهين.

الفاصوليا بين 6 و9 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين جنيه واحد و3 جنيهات، بتراجع 50 قرشًا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين جنيهين و4 جنيهات.

الملوخية 4 و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشًا.

الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات، بتراجع جنيه.

القلقاس بين 3 و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 3 و4.2 جنيه، بزيادة 20 قرشًا.

البرتقال السكري بين 3 و5 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 2.5 و4.5 جنيه.

اليوسفي بين 2.5 و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الموز البلدي بين 4 و5 جنيهات.