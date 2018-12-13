الاستثمار تصدر ضوابط التصرف في حصص الشركاء بشركات المسئولية المحدودة

كتب - مصطفى عيد:

أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم الخميس، كتابا دوريا، يضم ضوابط التصرف في حصص الشركاء في الشركات ذات المسئولية المحدودة، التابعة لقانون الاستثمار أو لقانون الشركات، وذلك في إطار حرص الهيئة على حماية حقوق الشركاء، بحسب بيان منها اليوم.

ونص الكتاب الدوري على أن يكون أصل عقد التصرف في الحصص مُصدق على توقيعات أطراف العقد بمكتب الشهر العقاري المُختص، إذا كان عقد الشركة ينص على أن يكون التصرف في الحصص بموجب عقد رسمي أو عرفي.

كما تضمن القرار أن يتم تقديم أصل عقد التصرف إلى هيئة الاستثمار لإجراء التعديل اللازم على عقد الشركة، مُرفقًا به كافة المستندات اللازمة للتعديل، خاصة محضر الجمعية العامة غير العادية، وعقد تعديل هيكل الشركاء، وذلك في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ التصرف.