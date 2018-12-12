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أفريكسيم بنك يوافق على ضخ ٢٤ مليون دولار لشركة قنديل ستيل

03:09 م الأربعاء 12 ديسمبر 2018
أفريكسيم بنك يوافق على ضخ ٢٤ مليون دولار لشركة قنديل ستيل

كتبت-منال المصري:
قال مصدر مسؤول في البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) إن البنك وافق على ضخ تمويل بقيمة ٢٤ مليون دولار لشركة قنديل ستيل وجاري توقيع عقد التمويل خلال الأيام المقبلة.

وأضاف في تصريحات خاصة لمصراوي إلى أن هذا التمويل يهدف إلى تمويل صادرات الشركة إلى السوق الأفريقي حيث تعد من الشركات المصرية المصدرة في الدول الأفريقية.
ويخطط أفريكسيم بنك لضخ ملياري دولار خلال العام القادم بهدف دعم الصادرات والاستثمارات المصرية لدخول السوق الأفريقي، بحسب تصريحات سابقة لنائب رئيس البنك الافريقي للتصدير والاستيراد عمرو كامل.

البنك الأفريقي للتصدير أفريكسيم بنك شركة قنديل ستيل

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