فيتش: من المستبعد أن يؤثر مقتل خاشقجي على تصنيف السعودية

القاهرة- وكالات:

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن من المستبعد أن يؤثر مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في أسطنبول على تقييمها للمخاطر الائتمانية للمملكة.

وارتفعت عوائد السندات السعودية منذ مطلع أكتوبر وزادت تكلفة التأمين على الدين السعودي من مخاطر التخلف عن السداد بنحو 30 نقطة أساس، بحسب وكالة رويترز.

وقال جان فريدريش رئيس التصنيفات السيادية للشرق الأوسط وأفريقيا لدى فيتش إن الأحداث في تركيا "لم تغير الموقف كثيرا".

وأضاف في مؤتمر بدبي اليوم الأربعاء أن من المستبعد أن يكون لتبعات مقتل خاشقجي أثر على التصنيف الذي تضعه فيتش، ما لم يحدث تغيير جذري، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

والمملكة واحدة من بين المصدرين الرئيسيين للدين الأجنبي في الأسواق الناشئة، وباعت سندات مقومة بالدولار بقيمة 52 مليار دولار منذ بدأت دخول أسواق الدين العالمية في 2016.

وأكدت فيتش الشهر الماضي تصنيفها للسعودية عند A+، لكنها قالت إن المخاطر السياسية تظل مرتفعة، "في ضوء الخلافات الدبلوماسية السعودية التي نشبت في الآونة الأخيرة مع كندا وألمانيا، ورد الفعل الدولي على مقتل جمال خاشقجي بقنصلية المملكة في اسطنبول والخلاف القائم مع قطر".