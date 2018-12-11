ارتفاع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في سوق العبور، ليتراوح بين 20 و23 جنيهًا، كما ارتفع سعر كيلو السمك البوري جنيهين، ليتراوح بين 34 و40 جنيهًا.

وزاد سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 20 و130 جنيهًا، كما زاد سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 4 جنيهات، ليتراوح بين 59 و65 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراجع سعر كيلو الجمبري 15 جنيهًا، ليتراوح بين 260 و320 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و70 جنيهاً، كما استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 و160 جنيهًا.