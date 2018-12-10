تراجع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيه، خلال تعاملات اليوم الإثنين في سوق العبور اليوم، ليتراوح بين 20 و22 جنيهًا، كما تراجع سعر كيلو السمك البوري جنيهين، ليتراوح بين 32 و40 جنيهًا.

وارتفع سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 55 و65 جنيهًا، كما ارتفع سعر كيلو الجمبري 25 جنيهًا، ليتراوح بين 275 و320 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و70 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و120 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 و160 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.