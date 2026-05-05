كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى الفتيات من قيام قائد مركبة "توكتوك" بالاصطدام بها ولاذ بالفرار بمحافظة الإسكندرية.

بلاغ رسمي وإصابة المجني عليها

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 2 من الشهر الجاري، تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزه من إحدى الفتيات - مقيمة بدائرة القسم - بأنها أثناء سيرها بأحد الشوارع، اصطدم بها قائد مركبة "توكتوك"، ما أسفر عن إصابتها بكدمات وسحجات متفرقة، قبل أن يفر هاربا من المكان.

تحديد وضبط المتهم

أسفرت التحريات عن تحديد وضبط المركبة (توكتوك بدون لوحات معدنية) وقائدها، وتبين أنه سائق له معلومات جنائية ومقيم بدائرة القسم.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مبررا هروبه بخشيته من المساءلة القانونية.

إجراءات قانونية

تم التحفظ على المركبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.