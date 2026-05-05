إعلان

"خبطها وجري".. ضبط سائق توك توك صدم فتاة وهرب في الإسكندرية

كتب : علاء عمران

12:28 م 05/05/2026

ضبط سائق توك توك صدم فتاة وهرب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى الفتيات من قيام قائد مركبة "توكتوك" بالاصطدام بها ولاذ بالفرار بمحافظة الإسكندرية.

بلاغ رسمي وإصابة المجني عليها

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 2 من الشهر الجاري، تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزه من إحدى الفتيات - مقيمة بدائرة القسم - بأنها أثناء سيرها بأحد الشوارع، اصطدم بها قائد مركبة "توكتوك"، ما أسفر عن إصابتها بكدمات وسحجات متفرقة، قبل أن يفر هاربا من المكان.

تحديد وضبط المتهم

أسفرت التحريات عن تحديد وضبط المركبة (توكتوك بدون لوحات معدنية) وقائدها، وتبين أنه سائق له معلومات جنائية ومقيم بدائرة القسم.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مبررا هروبه بخشيته من المساءلة القانونية.

إجراءات قانونية

تم التحفظ على المركبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث توك توك الإسكندرية مخالفات مرورية النيابة العامة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

من علاقة سرية إلى دماء على السرير.. كيف خططت إيمان لقتل زوجها بمساعدة طليقها؟
حوادث وقضايا

من علاقة سرية إلى دماء على السرير.. كيف خططت إيمان لقتل زوجها بمساعدة طليقها؟
موعد مباريات اليوم في الدوري المصري 5 مايو 2025 والقنوات الناقلة
رياضة محلية

موعد مباريات اليوم في الدوري المصري 5 مايو 2025 والقنوات الناقلة
بعد فشل "محاربة الصحراء" في شباك التذاكر.. بالأرقام أفشل الأفلام في تاريخ
أجنبي

بعد فشل "محاربة الصحراء" في شباك التذاكر.. بالأرقام أفشل الأفلام في تاريخ
أجرأ إطلالات النجمات في حفل ميت جالا 2026 (صور)
الموضة

أجرأ إطلالات النجمات في حفل ميت جالا 2026 (صور)
إصلاح طارئ.. قطع وضعف المياه عن 14 منطقة وشارعًا بالقاهرة لمدة 6 ساعات
أخبار مصر

إصلاح طارئ.. قطع وضعف المياه عن 14 منطقة وشارعًا بالقاهرة لمدة 6 ساعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي الليلة في الدوري المصري
التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة سموحة
مصر تدين استهداف مطار الخرطوم وتحذر من تصعيد إقليمي خطير
تشغيل المونوريل غدًا.. قائمة أسماء المحطات والمدارس والجامعات التي تخدمها
القنوات الناقلة وموعد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز