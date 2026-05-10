نشرت الجريدة الرسمية قرارات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق أرقام 601 و602 و603 لسنة 2026، بشأن السماح لـ63 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مختلفة، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

قرارات رسمية بالتجنس مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية

وجاءت القرارات بعد الاطلاع على الدستور، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، إلى جانب القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الخاص بتفويض مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية فيما يتعلق بقانون الجنسية.

ونصت المادة الأولى من القرارات الثلاثة على الإذن للمواطنين المدرجة أسماؤهم بالبيانات المرفقة بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

القرار رقم 601 لسنة 2026

تضمن القرار رقم 601 لسنة 2026 الموافقة على تجنس 21 مواطنًا بجنسيات أجنبية مختلفة، من بينها الألمانية والبرازيلية والبريطانية والكندية والفرنسية والروسية والأمريكية والإيطالية والتركية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وضمت القائمة مواطنين من محافظات عدة، بينها القاهرة والجيزة والإسكندرية والمنوفية والشرقية وكفر الشيخ والفيوم.

القرار رقم 602 لسنة 2026

وشمل القرار رقم 602 لسنة 2026 الإذن لـ21 مواطنًا آخرين بالتجنس بجنسيات أجنبية، من بينها الكندية والألمانية والإيطالية والدنماركية والأوكرانية والعراقية والبرازيلية والسويسرية والأمريكية.

كما تضمنت القائمة مواطنين من القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية والمنوفية وسوهاج والسويس.

القرار رقم 603 لسنة 2026

أما القرار رقم 603 لسنة 2026، فتضمن الموافقة على تجنس 21 مواطنًا بجنسيات أجنبية متنوعة، بينها الألمانية والبريطانية والأمريكية والهولندية والإيطالية والأيرلندية والروسية والفلسطينية.

وأكدت القرارات الثلاثة نشرها في الوقائع المصرية والعمل بها وفقًا للقانون.