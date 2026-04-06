ضبط 4 أطنان سولار قبل بيعها في السوق السوداء بأسوان

كتب : علاء عمران

12:42 م 06/04/2026

ضبط 3 متهمين لاستيلائهم على 4 أطنان سولار بأسوان

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان في ضبط كمية كبيرة من المواد البترولية المدعمة قبل طرحها في السوق السوداء، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية.

وكشفت تحريات أجهزة البحث الجنائي قيام مالك مخزن بدائرة مركز شرطة إدفو، بالاشتراك مع سائق، بحجب وتجميع كميات من السولار داخل المخزن تمهيداً لإعادة بيعها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

سيارات محملة بالسولار داخل المخزن تُسلم للشرطة فورًا


وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم ضبط المتهمين، وعُثر داخل المخزن على سيارتين ربع نقل، إحداهما منتهية التراخيص، محمل عليهما فنطاسان يحتويان على نحو 4 أطنان من السولار.

جهود وزارة الداخلية مستمرة لمكافحة الجرائم التموينية

وبمواجهتهم اعترفوا بتجميع المواد البترولية من إحدى محطات الوقود بالمركز بمساعدة عامل بالمحطة، الذي أقر بدوره بالواقعة بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

