قررت محكمة جنح الدقي بالجيزة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار مينا فايز، تأجيل محاكمة 10 مسؤولين بمستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي، إلى جلسة 20 مايو المقبل للنطق بالحكم، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"العمي الجماعي".

تفاصيل الاتهامات

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، في القضية رقم 6222 لسنة 2025 والمقيدة برقم 1656 لسنة 2026 جنح الدقي، تهم التسبب عن طريق الخطأ في إصابة 75 مريضًا بعاهات مستديمة تمثلت في فقدان البصر، نتيجة إخلال جسيم بواجباتهم الوظيفية.

نتائج التحقيقات

وأوضحت التحقيقات أن المرضى تعرضوا لعدوى شديدة داخل العين، ما أدى إلى التهابات حادة وتدهور في الإبصار، وصل في بعض الحالات إلى فقدان البصر أو استئصال محتويات العين.

وأكدت تقارير الطب الشرعي ووزارة الصحة والطب الوقائي والهندسة الطبية وجود قصور شديد في إجراءات التعقيم ومكافحة العدوى داخل غرف العمليات، إلى جانب مخالفات في استخدام الأدوات الطبية وعدم الالتزام بالبروتوكولات.

مسؤولية المتهمين

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين، وهم 5 أطباء ومشرف و4 ممرضات، لم يلتزموا بالإجراءات الوقائية الأساسية، مثل الإبلاغ عن حالات العدوى وتعقيم الأدوات بين العمليات، ما أدى إلى انتشار العدوى وإصابة المرضى.

