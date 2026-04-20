كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة مبلغ مالي من داخل حقيبة كانت موجودة بأحد المساجد في محافظة المنيا.

بالفحص، تبين أن الواقعة تعود إلى بلاغ تلقاه قسم الشرطة المختص، يفيد بتضرر أحد المواطنين من اكتشافه سرقة مبلغ مالي من حقيبته أثناء تواجده داخل المسجد لأداء الصلاة، مشيرًا إلى أنه فوجئ باختفاء المبلغ عقب انتهائه من الصلاة.

وأسفرت جهود فريق البحث عن تحديد هوية مرتكب الواقعة، حيث تبين أنه عاطل وله معلومات جنائية، يقيم بدائرة المركز وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، موضحًا أنه استغل انشغال المتواجدين داخل المسجد بأداء الصلاة، وقام بسرقة الحقيبة والاستيلاء على المبلغ المالي بداخلها، ثم لاذ بالفرار.

وتم بإرشاده ضبط جزء من المبلغ المالي المستولى عليه، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.