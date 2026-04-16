

واصلت وزارة الداخلية جهودها المكثفة على مستوى الجمهورية لتنفيذ قرارات الدولة وترسيخ الانضباط، من خلال حملات موسعة استهدفت المحال التجارية والمنافذ المختلفة.

غلق 850 محلًا مخالفًا لقرار ترشيد الكهرباء في 24 ساعة

أسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن غلق 852 محلًا لعدم الالتزام بقرار الغلق الصادر عن مجلس الوزراء، ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ضبط قضايا تهريب عبر المنافذ الجمركية



وفي إطار جهود قطاع أمن المنافذ، تم ضبط 3 قضايا تهريب بضائع، إلى جانب قضية واحدة لتهريب وحيازة مواد وأقراص دوائية مخدرة.

تحرير 1200 مخالفة مرورية داخل نطاق المنافذ

كما أسفرت الحملات عن ضبط 1077 مخالفة مرورية متنوعة، في إطار تحقيق الانضباط المروري داخل المنافذ.

ضبط قضايا أمن عام وهجرة غير شرعية

وتم ضبط 26 قضية في مجال الأمن العام، بالإضافة إلى ضبط قضيتين في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.

تنفيذ 200 حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة

كما نجحت الحملات في تنفيذ 201 حكم قضائي متنوع، في إطار ملاحقة المحكوم عليهم.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

