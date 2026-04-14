أجلت محكمة جنايات التجمع الخامس، محاكمةالبلوجر المعروف بـ"محمد أوتاكا" طليق "هدير عبدالرازق"، في اتهامه بحيازة كمية من المواد المخدرة لجلسة 13 مايو.

القبض على محمد أوتاكا وبحوزته مواد مخدرة

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ألقت القبض على البلوجر محمد أوتاكا طليق البلوجر هدير عبد الرازق ، بتهمة نشر محتوى خادش للحياء العام، بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية، العديد من البلاغات، ضد البلوجر محمد أوتاكا صانع محتوى لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى، تتضمن ألفاظ خادشة للحياء، تمثل خروجاً سافراً على الآداب العامة.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكور مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة، وبحوزته كمية من مخدرى "الحشيش، الكوكايين".