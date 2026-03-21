في ضربة أمنية جديدة لحماية موارد الدولة ومنع التلاعب بالسلع الاستراتيجية، نجحت الأجهزة الأمنية في إحباط محاولة تهريب كميات ضخمة من المواد البترولية عبر ميناء الإسكندرية البحري.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى محاولة شركة تهريب كميات كبيرة من المواد البترولية لإحدى الدول باستخدام 3 سيارات نقل "فنطاس" بشمول مستندى يزعم كونها (منظفات صناعية) عبر الميناء رغم حظر تصديرها وبدون تصريح من الجهات المختصة.

بتقنين الإجراءات تنسيقا والجهات المعنية تم إعداد الأكمنة اللازمة وأمكن ضبط السيارات المشار إليها محمل عليها (100 طن من مادة السولار تمهيداً لتهريبها.