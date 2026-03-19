العملات الأجنبية وغلق المحال.. الداخلية تضبط 13 مليون جنيه و116 مخالفة قانونية

كتب : علاء عمران

02:07 م 19/03/2026

وزارة الداخلية

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة من ضبط مبالغ طائلة ناتجة عن الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بقيمة مالية تُقدر بحوالي 13 مليون جنيه بجميع المحافظات بفعالية تامة لردع المضاربين وحماية الاقتصاد الوطني.

ضبط العملات ومخالفات الغلق

وجاء وفق بيان للوزارة، أن التحركات الأمنية استهدفت التصدي لمحاولات التربح غير المشروع عبر المضاربة وإخفاء العملات الأجنبية، مما يسبب تداعيات سلبية على استقرار سوق الصرف. وفي السياق ذاته، أسفرت الجهود الميدانية عن تحرير 116 مخالفة لمحلات تجارية لم تلتزم بقرار الغلق الوزاري المقرر لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، لضمان حماية الموارد الوطنية وتأمين الشوارع والميادين بانتظام قانونيًا لضمان سلامة الأرواح.

العملات الأجنبية

علاوة على ذلك، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين في قضايا الـ العملات الأجنبية والمحلات المخالفة بجميع أنحاء البلاد فوريًا. ومن جانب آخر، تواصل الأجهزة الأمنية رصد كافة المخالفات لضمان الانضباط التمويني ومنع التلاعب بالأسعار، مع استمرار الضربات الاستباقية لتجفيف منابع التمويل غير المشروع وحماية الـ العملات الأجنبية من التلاعب بجميع الميادين وفقًا للقانون المنظم لعمليات الضبط والتفتيش لردع الخارجين عن القانون بجميع المحافظات.

