قرار عاجل من القضاء بشأن استئناف مها الصغير على حكم حبسها شهرًا في واقعة اللوحات الفنية

كتب : أحمد عادل

03:25 م 18/03/2026 تعديل في 03:26 م

الإعلامية مها الصغير

قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، بقبول الاستئناف المقدم من مها الصغير على حكم حبسها لمدة شهر في اتهامها بسرقة لوحات فنية، وقضت مجددًا بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بتغريمها 10 آلاف جنيه.

قدّم محامي الإعلامية مها الصغير استئنافًا على الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية، والذي قضى بحبسها شهرًا واحدًا وتغريمها 10 آلاف جنيه، لاتهامها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية لمجموعة من اللوحات الفنية المملوكة لفنانين عالميين.

تحقيقات النيابة مع مها الصغير في اتهامها بسرقة لوحات فنية

وأحالت جهات التحقيق الإعلامية مها الصغير إلى المحكمة الاقتصادية بعد ثبوت استخدامها أعمالًا فنية دون إذن أصحابها، فيما قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منعها من الظهور الإعلامي لمدة 6 أشهر لمخالفتها المعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.

كما أحال المجلس الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، استنادًا إلى المواد (138/1 و139 و140/9) من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، والمادتين (69/5 و70/3) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018.

مها الصغير سرقة اللوحات الفنية المحكمة الاقتصادية

أماكن وساحات صلاة عيد الفطر المبارك بالمحافظات
أماكن وساحات صلاة عيد الفطر المبارك بالمحافظات
هل يلحق زيزو وديانج بموقعة الترجي؟.. الجهاز الفني يترقب

سمير فرج يكشف متى تتحول "مسافة السكة" لفعل يغير موازين القوى
مواعيد تشغيل مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف خلال عيد الفطر
بعد استهدافها.. مخاوف من تسرب إشعاعي في محطة بوشهر النووية

