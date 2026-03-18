قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، بقبول الاستئناف المقدم من مها الصغير على حكم حبسها لمدة شهر في اتهامها بسرقة لوحات فنية، وقضت مجددًا بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بتغريمها 10 آلاف جنيه.

قدّم محامي الإعلامية مها الصغير استئنافًا على الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية، والذي قضى بحبسها شهرًا واحدًا وتغريمها 10 آلاف جنيه، لاتهامها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية لمجموعة من اللوحات الفنية المملوكة لفنانين عالميين.

تحقيقات النيابة مع مها الصغير في اتهامها بسرقة لوحات فنية

وأحالت جهات التحقيق الإعلامية مها الصغير إلى المحكمة الاقتصادية بعد ثبوت استخدامها أعمالًا فنية دون إذن أصحابها، فيما قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منعها من الظهور الإعلامي لمدة 6 أشهر لمخالفتها المعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.

كما أحال المجلس الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، استنادًا إلى المواد (138/1 و139 و140/9) من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، والمادتين (69/5 و70/3) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018.

