أصدرت وزارة الداخلية بيانا في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، أكدت خلاله أنه في إطار كشف ملابسات ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن إدعاء أحد الاشخاص بقيام شخصين بدفع رشاوى لبعض أفراد الشرطة بمركز شرطة المحلة بالغربية والتعدى على منزله وترويع أسرته "دون وجه حق".

أضافت الوزارة في بيانها، أنه بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 27 يناير الماضي ووفقا لإجراءات مقننة تم استهداف "شقيقي القائم على النشر صادر بشأنهما أحكام قضائية"، تبين عدم تواجدهما وإنصرفت القوات دون حدوث ثمة تجاوزات.

وأشارت إلى أنه أمكن ضبط القائم بالنشر، وبمواجهته أقر بصدور أحكام قضائية ضد شقيقيه وقيامه بالإدعاء الكاذب لغل يد الأجهزة الأمنية عن ملاحقتهما.

وأكدت أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله لإدعائه الكاذب، كما تم ضبط أحد شقيقيه وتم تنفيذ الأحكام الصادره حياله، وتبين قيام الآخر بالإستئناف على الحكمين الصادرين ضده.