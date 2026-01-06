إعلان

4 حالات اختناق في تسرب غاز بالزاوية الحمراء

كتب : محمد شعبان

06:01 م 06/01/2026

تسريب غاز

تسبب تسرب غاز داخل عقار أمام قسم شرطة الزاوية الحمراء في سقوط 4 مصابين بحالات اختناق نقلوا إلى أقرب مستشفى للعلاج.

تلقى مأمور قسم الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة استغاثة من الأهالي بوجود حالات إغماء داخل عقار مواجه لديوان القسم. انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ ترافقها سيارات مرفق الإسعاف.

تبين بالفحص حدوث تسرب غاز داخل عقار بشارع الزهور نتج عنه إصابة 4 حالات باختناق ونقلوا على الفور إلى أقرب مستشفى مع استدعاء طوارئ شركة الغاز لإصلاح العطل.

