غلق 104 محال لعدم الالتزام بقرار الغلق لترشيد الكهرباء

كتب : علاء عمران

01:30 م 06/01/2026

عدم الالتزام بقرار الغلق لترشيد الكهرباء أرشيفية

كتب- علاء عمران:
أغلقت وزارة الداخلية 104 محال لمخالفتها وعدم الالتزام بقرار الغلق خلال 24 ساعة، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء.
أسفرت جهود أجهزة الوزارة على مستوى الجمهورية عن تحرير 104 مخالفات للمحال المخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
وجاء ذلك في ضوء قرار مجلس الوزراء باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

