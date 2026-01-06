إعلان

الداخلية: سحب 895 رخصة وضبط 1126 دراجة نارية ورفع 38 مركبة في 24 ساعة

كتب : علاء عمران

12:04 م 06/01/2026

حملات مرورية-ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات مرورية موسعة على مستوى الجمهورية، أسفرت عن سحب 895 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، وضبط 1126 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، إلى جانب رفع 38 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.
وقالت وزارة الداخلية إن المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني انتهت في 30 مارس الماضي، وجرى تفعيل لوائح المرور وتطبيق الإجراءات القانونية على المخالفين.
وأضافت أن وحدات المرور تواصل استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، والذي يُعد خطوة مهمة لتطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة، مع إتاحة خدمة التقديم وسداد الرسوم إلكترونيًا من خلال موقع "بوابة مرور مصر".
وأكدت الوزارة استمرار العمل بوحدات المرور حتى الساعة الخامسة مساءً، تيسيرًا على المواطنين، وذلك بجانب الفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني.
وفي سياق متصل، شددت الوزارة على ضرورة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، وقائدي السيارات بالسير في الحارات المرورية المخصصة، بما يحقق السيولة المرورية ويحد من وقوع الحوادث، تجنبًا للمساءلة القانونية.
كما واصلت الإدارات العامة للمرور بالقاهرة والجيزة حملاتها لرفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرافق، في إطار الحفاظ على السلامة العامة وانضباط الحركة المرورية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حملات مرورية وزارة الداخلية تركيب الملصق الإلكتروني

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

مبلغ ضخم.. كم حصد منتخب مصر بعد التأهل لربع نهائي أمم أفريقيا؟
رياضة عربية وعالمية

مبلغ ضخم.. كم حصد منتخب مصر بعد التأهل لربع نهائي أمم أفريقيا؟
بزيادة 300%.. قفزة في سعر الكتكوت بالأسواق مع اقتراب شهر رمضان
اقتصاد

بزيادة 300%.. قفزة في سعر الكتكوت بالأسواق مع اقتراب شهر رمضان
" لا تفضل الظهور".. 25 صورة لزوجة دونجا نجم الزمالك من حفل الزفاف
مصراوي ستوري

" لا تفضل الظهور".. 25 صورة لزوجة دونجا نجم الزمالك من حفل الزفاف
وزير العمل يوجه بدراسة مقترح كنسي بشأن إجازات المسيحيين
أخبار مصر

وزير العمل يوجه بدراسة مقترح كنسي بشأن إجازات المسيحيين
مسؤول بالبيت الأبيض يستبعد نشوب صراع عسكري بسبب جرينلاند
شئون عربية و دولية

مسؤول بالبيت الأبيض يستبعد نشوب صراع عسكري بسبب جرينلاند

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يرتفع في بداية تعاملات اليوم في مصر
الايجار القديم.. شروط الحكومة لتخصيص الوحدات البديلة
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأسبوع.. وتحذر من برودة شديدة ليلًا
بين "جثث مجهولة" و"لغز التراخيص".. القصة الكاملة لـ "جحيم بنها" (تغطية خاصة)