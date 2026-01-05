إعلان

الداخلية تضبط 2 طن دقيق وقضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

12:14 م 05/01/2026

واصلت وزارة الداخلية جهودها لحماية المستهلكين وضبط الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز أو البيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.


وفي هذا الإطار، واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة على المخابز السياحية الحرة والمدعمة، وأسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط نحو 2 طن دقيق (أبيض وبلدي مدعم).


كما واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها ضد جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عبر إخفائها عن التداول أو الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، والتي تؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي. وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار بالعملات الأجنبية المختلفة بقيمة تقارب 5 ملايين جنيه.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

دقيق وزارة الداخلية النقد الأجنبي

