ضبط شخصين استعرضا بسياراتهما مُعرضين المواطنين للخطر في الغربية

كتب : علاء عمران

01:34 م 04/01/2026

المتهمين

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائدي سيارتين ربع نقل بالسير برعونة على أحد الطرق بمحافظة الغربية، معرضين حياتهما وحياة المواطنين للخطر.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط السيارتين الظاهرتين بمقطع الفيديو، وتبين أنهما ساريتا التراخيص، كما تم ضبط قائديهما، ويقيمان بدائرة مركز شرطة قطور. وبمواجهتهما، أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه بقصد الاستعراض.

وتم التحفظ على السيارتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائديهما.

