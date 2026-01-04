أمرت النيابة الإدارية بإحالة أربعة من القائمين على إدارة إحدى المدارس الابتدائية بمحافظة الغربية إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية واقعة إهمال جسيم عرّض حياة تلميذة للخطر.

وشملت الإحالة مدير المدرسة السابق، ومدير عام الإدارة التعليمية السابق، ووكيلة المدرسة، وإحدى معلماتها.

وصرّح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن التحقيقات كشفت عن ترك التلميذة بمفردها داخل الفصل الدراسي بعد غلق الأبواب الحديدية بين الأدوار، وانصراف التلاميذ والمعلمين والمسؤولين قبل مواعيد العمل الرسمية، دون التأكد من مغادرة جميع التلاميذ.

وأوضح أن التلميذة حاولت مغادرة المدرسة بالقفز من الدور الأول العلوي، ما أسفر عن سقوطها فاقدةً الوعي في فناء المدرسة، وبقائها في المكان نحو سبع ساعات حتى تم العثور عليها.

وكان مركز الإعلام والرصد قد تابع تداول الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تلقت النيابة الإدارية بالمحلة الكبرى بلاغًا من الإدارة التعليمية، مرفقًا بشكوى مقدمة من أسرة التلميذة.

وانتقل فريق من النيابة إلى مقر المدرسة، حيث أُجريت معاينة لمكان الحادث، وتم الاستماع إلى أقوال عدد من التلميذات، ووالدة المجني عليها، التي أكدت أن ابنتها لم تعد إلى المنزل في موعد الانصراف، حتى تم العثور عليها مساءً داخل المدرسة ونقلها إلى المستشفى.

وانتهت التحقيقات إلى ثبوت إصدار مدير المدرسة السابق تعليمات شفهية بانصراف التلاميذ والعاملين قبل الموعد الرسمي، دون تعيين إشراف أو التأكد من خلو المدرسة من التلاميذ.

كما ثبت تقاعس مدير عام الإدارة التعليمية السابق عن اتخاذ أي إجراء قانوني بعد إبلاغه بالواقعة، وتلاعب وكيلة المدرسة بدفتر الحضور والانصراف، وانصراف معلمة الفصل دون التأكد من خلوه من التلاميذ.

وخلال التحقيقات، صدر قرار بإنهاء تكليف المتهمين الأول والثاني، فيما قررت النيابة إحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، مع تكليف الجهة المختصة بتكثيف المتابعة على المدارس، والتشديد على الالتزام بتعليمات سلامة وأمن التلاميذ.