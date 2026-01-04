إعلان

محاكمة 8 متهمين بـ"خلية داعش الدرب الأحمر".. اليوم

كتب : صابر المحلاوي

03:00 ص 04/01/2026

المستشار محمد السعيد الشربيني

تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، محاكمة 8 متهمين في القضية رقم 1937 لسنة 2025 جنايات الدرب الأحمر، المعروفة بـ"داعش الدرب الأحمر".

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمود زيدان.

وأفاد أمر الإحالة بأن المتهمين الأول والثاني قادوا جماعة إرهابية بين 2016 و6 مارس 2023 بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وتعطيل مؤسسات الدولة، والاعتداء على الحريات الشخصية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الثالث وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة مع علمهم بأهدافها، ووجهت تهمة حيازة سلاح تقليدي "خنجر" للمتهم الثالث.

