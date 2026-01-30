إعلان

ضبط عصابة بالقنا تسرق مواسير الغاز وتحولها لحبيبات بلاستيكية

كتب : محمد الصاوي

02:53 م 30/01/2026

ضبط عصابة بالقنا تسرق مواسير الغاز وتحولها لحبيبات

ضبطت الأجهزة الأمنية مرتكبي واقعة سرقة مواسير الغاز من المناطق تحت الإنشاء.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام ومديرية أمن قنا أفادت قيام تشكيل عصابي بممارسة نشاط إجرامي تخصص في سرقة مواسير الغاز من المواقع تحت الإنشاء، وتكسيرها إلى حبيبات وبيعها باستخدام سيارات نقل بدائرة المحافظة.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية، تم إعداد الأكمنة اللازمة وضبط 9 عناصر جنائية، وعُثر بحوزتهم (110 ماسورة غاز وكمية كبيرة من القطع والحبيبات البلاستيكية "الناتجة عن تكسير المواسير" تزن حوالي "20 طن ونصف " مبلغ مالية، 32 هاتف محمول، 6 أختام لشركات خاصة "مقلدة").

وبمواجهتهم، اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة مواسير الغاز الطبيعي من مواقع الإنشاء، وتكسيرها إلى قطع وحبيبات بلاستيكية لإعادة بيعها والتربح منها.

الأجهزة الأمنية واقعة سرقة مواسير الغاز مديرية أمن قنا تشكيل عصابي

