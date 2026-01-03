وزير العدل يزور الكاتدرائية المرقسية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

توجَّه المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، يرافقه عدد من مساعديه، إلى المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأعرب وزير العدل عن خالص تهانيه لقداسة البابا تواضروس الثاني، ولجميع الأخوة الأقباط، مؤكدًا تقديره للدور الوطني والمجتمعي الذي تضطلع به الكنيسة المصرية العريقة، ومشيرًا إلى أن أبناء الوطن نسيج واحد تجمعهم روابط المحبة والتآخي عبر التاريخ، متمنيًا لمصر دوام الأمن والاستقرار في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ومن جانبه، أعرب قداسة البابا تواضروس الثاني عن خالص شكره وتقديره لهذه الزيارة، التي تجسد عمق الروابط الأخوية بين أبناء الوطن الواحد، وتعكس روح المحبة والتآلف التي يتميز بها الشعب المصري.