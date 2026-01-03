إعلان

ضبط شخصين لتثبيتهما لافتة دعائية داخل دائرة انتخابية بالدلنجات

كتب- صابر المحلاوي:

08:19 م 03/01/2026

ضبط شخصين لتثبيتهما لافتة دعائية داخل دائرة انتخاب

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الدلنجات بالبحيرة، من ضبط شخصين لتورطهما في تثبيت لافتة دعائية خاصة بأحد المرشحين داخل إحدى الدوائر الانتخابية، بعد تداول صور للواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبمواجهتهما، أقر المتهمان بارتكاب الواقعة بغرض حث الناخبين على التصويت لصالح المرشح المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

