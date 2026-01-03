ضبط شخصين لتثبيتهما لافتة دعائية داخل دائرة انتخابية بالدلنجات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الدلنجات بالبحيرة، من ضبط شخصين لتورطهما في تثبيت لافتة دعائية خاصة بأحد المرشحين داخل إحدى الدوائر الانتخابية، بعد تداول صور للواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبمواجهتهما، أقر المتهمان بارتكاب الواقعة بغرض حث الناخبين على التصويت لصالح المرشح المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.