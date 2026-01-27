كتب – رمضان يونس:

أسدلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالكيلو 10.5 بطريق مصر– الإسكندرية الصحراوي، الستار على قضية "أطفال اللبيني – فيصل"، بعد نحو 4 أشهر من التداول.

ووجّه المستشار حسين مسلم محمد، رئيس المحكمة، كلمات حاسمة للمتهم داخل قفص الاتهام قائلًا:"يا أحمد، لقد سعيت في الأرض فسادًا وأصبحت من أهل الانحراف، فلم تجد المحكمة لك سبيلًا للرأفة".

وناشد القاضي المتهم بالاستغفار عمّا ارتكبه من جرم.

وقضت المحكمة، بإجماع آراء أعضاء الدائرة، بإعدام المتهم شنقًا في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "أطفال فيصل"، وذلك بعد إبداء مفتي الجمهورية الرأي الشرعي في أوراق الدعوى.

وترأس هيئة الدائرة المستشار حسين مسلم محمد، وعضوية المستشارين أحمد فاروق وهشام نصر، ووكيل النائب العام محمد هشام رشاد، وسكرتارية صلاح مصطفى وأبو بكر طه.

وأسندت النيابة العامة في القضية رقم 50416 لسنة 2025 جنايات الهرم، والمقيدة برقم 2964 لسنة 2025، إلى المتهم "أحمد م."، صاحب محل طيور وأدوية بيطرية، تهمة قتل المجني عليها "ز" عمدًا مع سبق الإصرار، بعدما بيت النية وعقد العزم على قتلها، إثر تهديدها له بكشف علاقتهما.

وأعد لها المتهم مشروب عصير مانجو دس فيه مادة فوسفيد الزنك (سم فئران)، ومركبات فسفورية (مبيدات حشرية)، بالإضافة إلى مواد تخدير "كتالار" وعقار الكوتيابكس، قاصدًا من ذلك قتلها، ما أدى إلى وفاتها وفقًا لتقرير الصفة التشريحية.

كما ذكرت النيابة أن المتهم قتل عمدًا الأطفال "مصطفى وسيف الدين وجني" مع سبق الإصرار، بعد نجاحه في مخططه الإجرامي، حيث أعد لهم مشروبًا مماثلًا دس فيه مواد سامة ومخدرة.

واصطحب المتهم الطفل الأصغر "مصطفى" إلى مصرف مائي وألقاه فيه قاصدًا قتله، ما أدى إلى وفاته نتيجة إسفكسيا الغرق.

وتابعت النيابة أن المتهم، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية، اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام يُدعى "سعيد أ." في تزوير محرر رسمي، وهو دفتر استقبال مستشفى القصر العيني بتاريخ الأربعاء 22 أكتوبر 2025، حيث تم إثبات اسم مزيف "علي محمد" لتسهيل هروبه من واقعة قتل المجني عليها "زيزي م".

