خلال 24 ساعة.. شرطة التموين تضبط 9 أطنان دقيق أبيض بلدي مدعم

كتب : علاء عمران

11:56 ص 25/01/2026

ضبط دقيق

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الجهود عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة، خلال 24 ساعة، ضُبط خلالها نحو 9 أطنان دقيق أبيض بلدي مدعم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، والبيع بأزيد من السعر المقرر، وعدم الإعلان عن الأسعار.

وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

