أمن القاهرة يضبط 3 تشكيلات عصابية تخصص سرقات متنوعة

كتب : علاء عمران

01:30 م 16/01/2026

أفراد تشكيل عصابي

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط عدد من المتهمين في وقائع سرقة متنوعة بعدة مناطق بالعاصمة.

وأسفرت الحملات عن ضبط تشكيل إجرامي تخصص في سرقة العقارات غير المأهولة بالتجمع الأول، وآخر لسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة بدائرة السيدة زينب، بالإضافة إلى ضبط عصابة سرقة دراجات نارية بمدينة نصر ثالث، مع استعادة جميع المسروقات.

كما تم ضبط سائق بأحد تطبيقات النقل الذكي لسرقته مبلغًا ماليًا من أحد الركاب الأجانب بمنطقة قصر النيل.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم السرقات وملاحقة العناصر الإجرامية.

