القبض على متسول يرتدي ملابس نسائية في الجيزة

كتب– علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص مرتديًا ملابس نسائية لاستخدامها في أعمال التسول واستجداء المارة بالجيزة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط المتهم (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

