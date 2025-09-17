كتب- صابر المحلاوي:

تنظر محكمة جنح جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة المتهم المعروف إعلاميًا بـ"طفل المرور" واثنين آخرين، وذلك لاتهامهم باستعراض القوة والتعدي على طالب وإصابته باستخدام عصا "بيسبول" أمام مدرسة بمنطقة المقطم.

وكانت جهات التحقيق قد قررت في وقت سابق إخلاء سبيل أحمد أبو المجد، الشهير بـ"طفل المرور"، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بالتعدي على الطالب المذكور وإحداث إصابته. كما أخلت التحقيقات سبيل صديقه وليد. أ، وشخص آخر، بعد الاستماع إلى أقوالهما.

وأمرت النيابة العامة بإرسال المتهم إلى مصلحة الطب الشرعي لإجراء التحاليل اللازمة، وذلك بعد أن أسفر الاعتداء عن إصابة المجني عليه بنزيف داخلي وارتجاج في المخ. كما كلفت الأجهزة الأمنية بسرعة إنجاز التحريات حول ملابسات الواقعة، وتجميع كاميرات المراقبة بمحيطها وتفريغها، إلى جانب استدعاء الطلاب شهود العيان وذوي المجني عليه للاستماع إلى أقوالهم.

من جانبها، كانت وزارة الداخلية قد كشفت تفاصيل الواقعة بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر مشاجرة بين طلاب بمنطقة المقطم. وبالفحص تبين أنه بتاريخ 21 الجاري ورد بلاغ إلى قسم شرطة المقطم بحدوث مشاجرة بين طرفين: الأول يضم 3 طلاب "أصيب اثنان منهم بجروح قطعية وكدمات متفرقة"، والثاني يضم 4 طلاب "بينهم طالبة"، وذلك إثر مشادة كلامية أثناء تلقيهم درس داخل "سنتر تعليمي".

وأضافت التحقيقات أنه في اليوم التالي توجه الطرف الثاني مستقلين سيارة مملوكة لوالدة أحدهم إلى مكان تواجد الطرف الأول، وقاموا باستيقافهم والتعدي عليهم بالضرب باستخدام "عصا معدنية"، ما أسفر عن الإصابات الموصوفة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين والسيارة والعصا المستخدمة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بينما تواصل النيابة العامة التحقيقات.

