الداخلية تواصل حملاتها لضبط الأسواق ومواجهة التلاعب بأسعار الخبز

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لحماية المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وشن قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملات موسعة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المرتبطة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة، من بينها ضبط أكثر من 5 أطنان دقيق (أبيض – بلدي مدعم).

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.