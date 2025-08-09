تأجيل استئناف 4 متهمين في قضية "خلية نواة ثورية" لـ13 سبتمبر

كتب- صابر المحلاوي:

قررت دائرة مستأنف المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار حمادة الصاوي، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية نواة ثورية"، لجلسة 13 سبتمبر؛ لاستكمال المرافعة.

المتهمون هم: محمود إفراج أحمد أبو شنب، ومحمود فؤاد محمد بدادة، وأيمن مصطفى أحمد محمد عباس، ومبروك محمد محمد أبو عجين وشهرته "جابر أبو عجين" وجميعهم محبوسون على ذمة القضية.

وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمها في وقت سابق، بمعاقبة متهمين اثنين بالإعدام شنقًا، و4 آخرين بالسجن المؤبد، مع إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات عقب انقضاء العقوبة، وإلزامهم بالمشاركة في برامج إعادة تأهيل فكري. كما قضت المحكمة بمصادرة المضبوطات وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.

وتضمن أمر الإحالة اتهام المتهمين بتولي وقيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين، والاعتداء على مؤسسات الدولة، وحيازة أسلحة وذخائر، وتمويل أنشطة إرهابية، بالإضافة إلى سفر أحدهم إلى سوريا للالتحاق بجماعات مسلحة.