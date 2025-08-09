تفاصيل إلقاء عامل "مية نار" على طليقته في الوراق

كتب- صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالجيزة، التحقيق مع متهم بالتعدي على طليقته وتشويه وجهها بمادة حارقة "مياه نار" أثناء خروجها من عملها بمنطقة الوراق.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المجني عليها، عاملة بأحد المصانع، انفصلت عن المتهم منذ فترة، وأنه تربص لها أمام مقر عملها، وبمجرد خروجها ألقى عليها المادة الحارقة، ما أسفر عن إصابتها بحروق بالوجه والصدر والذراعين.

وأمرت النيابة باستدعاء المجني عليها لسماع أقوالها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، كما قررت حجز المتهم لحين ورود التحريات تمهيدًا لاستكمال التحقيقات.