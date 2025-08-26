إعلان

ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية خارج السوق المصرفي بـ6 ملايين جنيه

12:01 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025

مبلغ مالي

كتب - علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضرباتها لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن عن ضبط عدد من القضايا الخاصة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بلغت قيمتها المالية نحو 6 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

العملات الأجنبية السوق المصرفي وزارة الداخلية
