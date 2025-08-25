خلاف مروري يتحول إلى مشهد مثير بالجيزة

كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعى زعم خلاله القائم على النشر قيام قائد سيارة "ملاكى" باستيقافه والتعدى عليه بالسب والشتم وإشهار سلاح نارى فى مواجهته؛ بسبب خلاف على أولوية المرور، وحال تصويره لاذ بالفرار وادعى بالمقطع كونه ضابط شرطة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها مندوب مبيعات "له معلومات جنائية" وبحوزته طبنجة صوت وكلبش إكسسوار.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الأسباب دون الادعاء بأى صفة، كما تم ضبط القائم على النشر لادعائه الكاذب بكون المشكو فى حقه ضابط شرطة.

تحفظت الشرطة على سيارة المشكو فى حقه مع اتخاذ الإجراءات القانونية حياله والشاكى.