الداخلية تلقي القبض على بلوجر شهيرة لنشرها محتوى مثير للجدل

07:11 م الأربعاء 13 أغسطس 2025

بلوجر المطبخ

كتب ـ رمضان يونس:

أعلنت وزارة الداخلية، القبض على صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، تتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنه في إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن الخروج على قيم ومبادئ المجتمع وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من إلقاء القبض على المذكورة "لها معلومات جنائية" مقيمة بالبحيرة، وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

القبض على بلوجر لداخلية يديوهات مثيرة لقبض على صانعة محتوى مثير للجدل لبحيرة الامن
