الداخلية تكشف ملابسات فيديو سير "نقل ثقيل" عكس الاتجاه بالدقهلية

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر قائد سيارة نقل ثقيل يسير عكس الاتجاه بأحد الطرق بمحافظة الدقهلية، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة المتورطة، وتبيّن أنها منتهية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وهو سائق مقيم بدائرة مركز شرطة أجا.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه في الفيديو، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حياله وحيال المركبة.