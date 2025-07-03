كتب- أحمد عادل:

قررت النيابة العامة، حبس "مروان ح." المتهم بالاعتداء على شاب أثناء عمله في السيدة زينب بسلاحين أبيضين "مطواة وساطور"، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة العامة سرعة تحريات رجال المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان حدوث المشاجرة.

وجاء في التحقيقات الأولية، أن المتهم تعدى على المجني عليه "آدم" خلال عمله داخل محل حلاقة في منطقة السيدة زينب بسبب رفضه لتلبية طلبه بعد أن سبه المتهم بألفاظ خادشة.



وتابعت التحقيقات، أن المتهم وجه ضربة أولى للمجني عليه بالمطواة على رأسه، ما أفقده توازنه، ثم استل ساطورًا من دراجته النارية واعتدى عليه رغم محاولة المجني عليه الفرار.

وكشف التقرير الطبي الصادر من المستشفى عن إصابات المجني عليه، وجاء في التقرير إصابة المجني عليه بكسر في الكوع الأيسر وكسر في عظمة الزند، بالإضافة إلى 3 جروح قطعية في الرأس.

وتابع التقرير الطبي، إصابة المجني عليه بجرح قطعي أسفل الظهر، وآخر في القدم، وجرح قطعي في اليد اليمنى تسبب في إصابة بالأوتار، مما استدعى تحويله إلى مستشفى القصر العيني لإجراء تدخل جراحي عاجل.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، وتولت نيابة السيدة زينب التحقيق في الواقعة.