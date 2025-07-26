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خلال ساعات.. الداخلية تُعلن حركة تنقلات الشرطة لعام 2025

02:01 م السبت 26 يوليو 2025

الشرطة المصرية

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كتب- علاء عمران:
تُعلن وزارة الداخلية خلال ساعات عن حركة تنقلات الشرطة لعام 2025، وذلك بعد الانتهاء من مراجعتها واعتمادها من قِبل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.
وعلم "مصراوي" من مصادر مطلعة، أنه سيتم الإبقاء على عدد من مساعدي الوزير في أماكنهم، مع تصعيد عدد من القيادات في مديريات الأمن بالجيزة والقاهرة وبعض المحافظات.
وتأتي الحركة إدراكًا لأهمية مواصلة تطوير ركائز العمل الشرطي وآلياته، لمواجهة التحديات والتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية، وتأمين مسيرة العمل الوطني.

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وزارة الداخلية حركة تنقلات الشرطة
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