مصنع أعلاف مغشوشة بالقليوبية يطرح منتجات خطرة في الأسواق





كتب - علاء عمران:

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية مصنعًا غير مرخص لإنتاج الأعلاف الحيوانية المغشوشة داخل قطعة أرض زراعية تم التعدي عليها بالتبوير في منطقة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، حيث استخدم القائم عليه مواد خام مجهولة المصدر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات، أن المتهم – وهو مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب – أنشأ المصنع المخالف دون ترخيص، وبدأ في طرح منتجاته المغشوشة بالأسواق، مما يشكل تهديدًا على الثروة الحيوانية وسلامة الغذاء.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، وضبطت داخل المصنع 47.750 طنًا من المواد الخام مجهولة المصدر، و8.500 طنًا من الأعلاف الجاهزة المغشوشة، بالإضافة إلى خط إنتاج كامل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.