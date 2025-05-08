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بالفيديو.. قائد سيارة يعرض حياة المارة للخطر في احتفال عائلي بالعبور

01:28 م الخميس 08 مايو 2025

وزارة الداخلية

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كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قائد سيارة سمح لعدد من الأشخاص بالجلوس خارج النوافذ وفوق سقف المركبة أثناء سيرها، ما عرّض حياتهم وحياة المواطنين للخطر بمحافظة القليوبية.

وبعد الفحص والتحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة وقائدها، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة أول العبور، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة خلال احتفاله بعيد ميلاد نجله.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال السيارة وقائدها.

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وزارة الداخلية قائد سيارة يعرض حياة المارة للخطر احتفال عائلي العبور
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